В Сыктывкаре бездомным раздадут антисептики и маски

В Сыктывкаре волонтеры проекта "Сытый гражданин", которые уже больше года кормят бездомных, в предстоящие выходные дни раздадут им медицинские маски, антисептики и мыло.

Кроме того, медицинские работники научат людей без определенного места жительства, как обезопасить себя во время эпидемии коронавирусной инфекции. Как сообщил корреспонденту "РГ" координатор проекта Илья Костин, медиков привлекли через Центр медицинской профилактики Республиканского врачебно-физкультурного диспансера. Они подготовили для бездомных и специальные буклеты.

Кстати, волонтеры проекта "Сытый гражданин" кормят бездомных на железнодорожной станции в Эжве. Здесь постоянно собирается от 45 до 60 человек. А совсем недавно общественная организация людей с ограниченными возможностями "Аппарель" получила грант в 50 тысяч рублей и откроет парикмахерскую для базе Центра социальной адаптации для бездомных. На выделенные средства, а также на личные деньги волонтеров, удастся помыть, постричь бездомных и малоимущих не менее 200 раз. Этот проект называется "Чистый гражданин".

- Мы стараемся помогать бездомным в решение разных вопросов. Но проект нуждается в руках, продуктах и деньгах, - сказал куратор Илья Костин.