Опубликовано видео задержания спонсоров "ИГ" в трех регионах РФ

ФСБ опубликовала видеозапись задержаний членов законспирированной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство".

Российские пособники боевиков были выявлены в трех субъектах федерации. В Ростовской области участника межрегиональной сети задержали в частном домовладении. Там сотрудники УФСБ обнаружили огнестрельное оружие.

В Республике Коми задержание провели в многоквартирном жилом доме, доставив подозреваемого для следственных действий в отдел УФСБ в Усинске. В многоэтажке задержан и крымский участник группы.

Напомним, задержанные эмиссары "ИГ" собирали, аккумулировали и передавали деньги под прикрытием благотворительности на счета террористов и их пособников. Всего им перечислили порядка двух миллионов рублей.

Справка "РГ"

"Исламское государство" (до 2014 года - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) - международная организация, признанная террористической решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года. Ее деятельность на территории в России запрещена.