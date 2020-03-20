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20.03.2020 09:13
Рубрика: Легковые авто

Топ-6 самых бесполезных гаджетов для автомобилей

Текст: Николай Грищенко
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Многие автомобилисты самостоятельно стремятся оборудовать машины девайсами с полезными функциями. К сожалению, относительно дешевые гаджеты из интернет-магазинов способны не только упростить процесс управления автомобилем, но и принести вред.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Одними из самых бесполезных устройств, по мнению экспертов aif.ru, являются скребки с подогревом от автомобильного прикуривателя. Напряжения в 12 вольт не хватает, чтобы растапливать лед и очищать наледь. Если подключить к прикуривателю более мощное устройство, то перегорят предохранители.

К подобным результатам приведет использование съемного ионизатора воздуха, наполняющего воздух ионами кислорода. Увы, для правильного функционирования прибора нужны токи высокого напряжения и подключаемый к прикуривателю ионизатор в лучшем случае бесполезен, а в худшем - предохранители перегорают.

Кстати, дешевые ароматизаторы воздуха могут даже нанести вред. В их составе присутствует изопропиловый технический спирт. Жидкость способствует развитию аллергии и астмы у водителя.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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Не помогут исправить эргономику старых кресел чехлы с массажером. В подавляющем большинстве случаев они только ухудшают ситуацию, так как еще больше искажают правильную посадку водителя.

Дешевые активные системы контроля усталости водителя в виде камеры, фиксирующей движения зрачков, подвижность 10 лицевых точек и прочие особенности поведения шофера, зачастую станут бесцельной тратой денег. Дешевое программное обеспечение часто ошибается, неправильно анализирует поведение человека и выдает ложные срабатывания на опасность. В итоге водитель отключает прибор, считая, что он врет.

Такая же ситуация складывается с "наушниками-сигнализаторами", призванными разбудить водителя при резком наклоне головы. Ведь подавляющее большинство ДТП происходит не после полного отключения человека, а в пограничных состояниях сна и бодрствования, когда водитель еще не закрыл глаза, но его внимание сильно притупляется.

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#легковые автомобили