В Геленджике грудной ребенок погиб под бетоносмесителем

В Геленджике местный житель подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть семимесячной девочки. В отношении 44-летнего мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

По данным следствия, вечером 17 марта 2020 года мужчина на бетоносмесителе Mitsubishi приехал домой на улицу Ходенко, где припарковал свой автомобиль во дворе и ушел. Подозреваемый знал о том, что покрытие двора неровное, с уклоном в сторону въездных ворот и не предпринял никаких мер. Как рассказали в ведомстве, около 19 часов бетоносмеситель начал самопроизвольное движение без водителя к воротам. Грузовик опрокинул их, а с другой стороны по улице мимо проходила местная жительница с маленькими детьми.

В результате ворота упали на коляску с семимесячной дочерью, а автомобиль продолжил неуправляемое движение. От полученных повреждений девочка скончалась на месте. При этом старшая дочь и мама остались живы.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Расследование уголовного дела продолжается.