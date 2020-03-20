В Крыму с апреля начнет курсировать поезд Симферополь - Керчь

Комфортабельные электропоезда с апреля начнут курсировать между Симферополем и Керчью. Об этом сообщила пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.

С понедельника по четверг поезда будут выполнять по два рейса - утром в одну сторону, а днем - обратно. А в пятницу, выходные и праздничные дни в расписании будет по четыре рейса: утром и днем - туда, днем и вечером - обратно.

Путь займет 5 часов 35 минут. Поезд будет делать остановки на станциях Джанкой, Владиславовка, Семь Колодезей, Багерово.

Утренние экспрессы проследуют из Симферополя до Керчи без остановки в Феодосии. На обратном пути поезда остановятся в Феодосии. В этом случае время в пути до конечной станции Симферополь составит 6 часов 45 минут. Стоимость проезда - около 500 рублей.

Ранее министр транспорта РК Сергей Карпов заявил, что расписание поездов Симферополь - Керчь будет состыковано с графиком рельсобуса Керчь - Анапа, чтобы пассажиры смогли удобно доехать из столицы Крыма до кубанского курорта.

Продажи билетов откроются заблаговременно во всех железнодорожных кассах, в терминалах самообслуживания, в мобильном приложении "В путь", а также на официальном сайте перевозчика ug-ppk.ru.

Напомним, ранее ЮППК сообщила о запуске в канун майских праздников электропоезда по маршруту Севастополь - Симферополь - Евпатория.