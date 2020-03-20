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20.03.2020 10:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму с апреля начнет курсировать поезд Симферополь - Керчь

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Комфортабельные электропоезда с апреля начнут курсировать между Симферополем и Керчью. Об этом сообщила пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.

С понедельника по четверг поезда будут выполнять по два рейса - утром в одну сторону, а днем - обратно. А в пятницу, выходные и праздничные дни в расписании будет по четыре рейса: утром и днем - туда, днем и вечером - обратно.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Путь займет 5 часов 35 минут. Поезд будет делать остановки на станциях Джанкой, Владиславовка, Семь Колодезей, Багерово.

Утренние экспрессы проследуют из Симферополя до Керчи без остановки в Феодосии. На обратном пути поезда остановятся в Феодосии. В этом случае время в пути до конечной станции Симферополь составит 6 часов 45 минут. Стоимость проезда - около 500 рублей.

Ранее министр транспорта РК Сергей Карпов заявил, что расписание поездов Симферополь - Керчь будет состыковано с графиком рельсобуса Керчь - Анапа, чтобы пассажиры смогли удобно доехать из столицы Крыма до кубанского курорта.

Продажи билетов откроются заблаговременно во всех железнодорожных кассах, в терминалах самообслуживания, в мобильном приложении "В путь", а также на официальном сайте перевозчика ug-ppk.ru.

Напомним, ранее ЮППК сообщила о запуске в канун майских праздников электропоезда по маршруту Севастополь - Симферополь - Евпатория.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Строительство моста через Керченский пролив

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