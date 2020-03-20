Федеральный закон от 18 марта 2020 г. N 64-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" и статью 51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"

Принят Государственной Думой 5 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 11 марта 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 3 июля 2016 года N 226-ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4159; 2017, N 50, ст. 7562; 2018, N 11, ст. 1575; N 31, ст. 4853; N 42, ст. 6378; 2019, N 49, ст. 6963) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 34 следующего содержания:

"34) осуществлять меры по обеспечению собственной безопасности.";

2) статью 24 дополнить частью 81 следующего содержания:

"81. Граждане Российской Федерации не могут быть приняты на военную службу (на службу), федеральную государственную гражданскую службу или работу в войска национальной гвардии, а военнослужащие (сотрудники) и лица гражданского персонала войск национальной гвардии могут быть уволены с военной службы (со службы), федеральной государственной гражданской службы или работы по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в случае отказа от прохождения проверок, предусмотренных настоящим Федеральным законом, непредставления информации, подлежащей обязательному представлению в соответствии с настоящим Федеральным законом, либо представления заведомо ложной информации.";

3) дополнить статьей 241 следующего содержания:

"Статья 241. Меры по обеспечению собственной безопасности войск национальной гвардии

1. Граждане Российской Федерации, поступающие на военную службу (на службу), федеральную государственную гражданскую службу или работу в войска национальной гвардии, военнослужащие (сотрудники) и лица гражданского персонала войск национальной гвардии проходят проверку, которая связана с обеспечением собственной безопасности войск национальной гвардии, в том числе с применением технических и иных устройств, не наносящих ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющих вреда окружающей среде, в случаях, порядке и сроки, которые определяются руководителем уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

2. Граждане Российской Федерации, поступающие на военную службу (на службу), федеральную государственную гражданскую службу или работу в войска национальной гвардии, военнослужащие (сотрудники) и лица гражданского персонала войск национальной гвардии обязаны представлять информацию, относящуюся к обеспечению собственной безопасности войск национальной гвардии, в соответствии с перечнем, в случаях и порядке, которые определяются руководителем уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

3. Согласие граждан Российской Федерации, поступающих на военную службу (на службу), федеральную государственную гражданскую службу или работу в войска национальной гвардии, военнослужащих (сотрудников) и лиц гражданского персонала войск национальной гвардии на прохождение в период военной службы (службы, работы) проверки и представление информации, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, закрепляется соответственно в заявлении о приеме на военную службу (на службу, работу), контракте о прохождении военной службы, контракте о прохождении службы в войсках национальной гвардии, служебном контракте, трудовом договоре.".

Статья 2

Подпункт "е2" пункта 2 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2001, N 30, ст. 3061; 2002, N 26, ст. 2521; N 30, ст. 3029, 3033; 2003, N 1, ст. 1; N 27, ст. 2700; 2004, N 18, ст. 1687; N 25, ст. 2484; N 35, ст. 3607; N 49, ст. 4848; 2005, N 14, ст. 1212; 2006, N 11, ст. 1148; N 29, ст. 3122, 3123; 2007, N 50, ст. 6241; 2008, N 52, ст. 6235; 2009, N 26, ст. 3124; N 48, ст. 5736; 2011, N 30, ст. 4589; N 46, ст. 6407; N 48, ст. 6730; N 50, ст. 7366; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7613; 2013, N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3477; 2014, N 11, ст. 1094; N 26, ст. 3365; N 49, ст. 6924; 2015, N 29, ст. 4356; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 1, ст. 46, 53; N 27, ст. 3929; 2019, N 18, ст. 2222; N 40, ст. 5488) дополнить словами ", войсках национальной гвардии Российской Федерации".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин