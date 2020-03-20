Российский гонщик Шварцман выступит за "Феррари" в виртуальной гонке

Российский гонщик Роберт Шварцман выступит за "Феррари" в первой виртуальной гонке в классе машин "Формула-1", которая состоится 22 марта.

Об этом сообщает пресс-служба команды SMP Racing, пилотом программы развития российского автоспорта которой является Шварцман.

В связи с отменой Гран-при Австралии, Бахрейна, Вьетнама, Китая, Нидерландов, Испании и Монако организаторы "Формулы-1" решили провести серию виртуальных гонок, получивших название F1 Esports Virtual Grand Prix. Первая из них пройдет 22 марта.

Роберт Шварцман рассказал, что его пригласила команда "Феррари".

"У меня дома есть симулятор, поэтому я согласился попробовать, признаюсь, опыт в кибергонках у меня не такой большой, как у других спортсменов, - сказал он. - Я люблю реальные гонки и стараюсь ездить на настоящих машинах, а на симуляторе учу трассы, тренируюсь. Поэтому наверняка мне будет достаточно тяжело, но попробовать все равно интересно, посмотрим, что получится в воскресенье".

Шварцман в прошлом сезоне выступал в серии "Формула-3", где по итогам сезона стал чемпионом. В этом сезоне он должен выступать в "Формуле-2" за команду Prema вместе с сыном семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера - Миком. Старт сезона из-за коронавируса намечен на лето.