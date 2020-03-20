Российский гонщик Шварцман выступит за "Феррари" в виртуальной гонке

Новости

В Госдуме оценили новые выплаты семьям с детьми 22:06
ВОЗ посоветовал отказаться от курения и сахара из-за коронавируса 21:58
"Матч ТВ" заполнит эфир белорусским футболом 21:57
У звезды сериала "Остаться в живых" нашли коронавирус 21:39
Итальянский журналист пристыдил Меркель и Макрона 21:39
ФНС и Роскомнадзор приостановили проверки до 1 мая 21:33
Фигуристка Радионова рассказала о романе с футболистом ЦСКА 21:27
В Польше из-за коронавируса объявлен режим ЧС 21:23
В Италии за день из-за коронавируса умерли 627 человек 21:06
Великобритания из-за коронавируса осталась без пабов, кино и фитнеса 20:54
В Киеве и двух областях Украины из-за коронавируса объявлен режим ЧС 20:31
В центре Севастополя нашли артефакты Крымской войны 20:11
Врачи рассказали, где четверо петербурженок заразились COVID-19 19:52
В России разработан экспресс-анализ на коронавирус 19:36
В Чехии будут искать нарушителей карантина с воздуха 19:13
Из-за коронавируса под угрозой оказался следующий "Оскар" 19:05
В Краснодаре застройщиков будут судить за хищение 190 млн 19:00
Ласицкене, Шубенков и Сидорова покинут комиссию спортсменов ВФЛА 18:47
В Геленджике грудной ребенок погиб под бетоносмесителем 18:41
Смолов не планирует возвращаться в РФ во время паузы в чемпионате Испании 18:29
Денис Проценко: Коронавирус закончится не позже сентября 18:25
В Ставрополе рассказали о состоянии врача с подозрением на COVID-19 18:16
Карантин поможет Джорджу Мартину дописать продолжение "Игры престолов" 18:09
Toyota рассказала, какие RAV4 покупают россияне 18:03
В МВД назвали фейком запрет въезда в Москву подмосковных водителей 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
20.03.2020 21:31
Рубрика: Спорт

Российский гонщик Шварцман выступит за "Феррари" в виртуальной гонке

Текст: Максим Домчев

Российский гонщик Роберт Шварцман выступит за "Феррари" в первой виртуальной гонке в классе машин "Формула-1", которая состоится 22 марта.

Фото: OLGA MALTSEVA / AFP
Перенесенный на 2021 год ЧЕ по футболу будет называться Евро-2020

Об этом сообщает пресс-служба команды SMP Racing, пилотом программы развития российского автоспорта которой является Шварцман.

В связи с отменой Гран-при Австралии, Бахрейна, Вьетнама, Китая, Нидерландов, Испании и Монако организаторы "Формулы-1" решили провести серию виртуальных гонок, получивших название F1 Esports Virtual Grand Prix. Первая из них пройдет 22 марта.

Роберт Шварцман рассказал, что его пригласила команда "Феррари".

Фото: Getty Images
Почему теннисный мир так недоволен переносом "Ролан Гаррос"

"У меня дома есть симулятор, поэтому я согласился попробовать, признаюсь, опыт в кибергонках у меня не такой большой, как у других спортсменов, - сказал он. - Я люблю реальные гонки и стараюсь ездить на настоящих машинах, а на симуляторе учу трассы, тренируюсь. Поэтому наверняка мне будет достаточно тяжело, но попробовать все равно интересно, посмотрим, что получится в воскресенье".

Шварцман в прошлом сезоне выступал в серии "Формула-3", где по итогам сезона стал чемпионом. В этом сезоне он должен выступать в "Формуле-2" за команду Prema вместе с сыном семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера - Миком. Старт сезона из-за коронавируса намечен на лето.

Спорт Формула-1

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Кремле не считают катастрофой цены на нефть
Банк России допустил повышение ключевой ставки
Путин и Асад обсудили продвижение политического процесса в Сирии
В России зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом
Александр Кержаков: Недостаточно быть только талантливым
Чемпионат Европы по футболу перенесли с 2020 на 2021 год