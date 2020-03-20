Школы сократят уроки до 30 минут

Как школе перейти на дистанционное онлайн-обучение? Пошаговые инструкции опубликовало Министерство просвещения в своих рекомендациях для регионов.

1. Для начала школа разрабатывает свой локальный акт (приказ, положение) об организации дистанционного обучения. В том числе, в нем должен быть определен порядок индивидуальных консультаций и проведения контрольных.

2. Затем нужно сформировать расписание занятий на каждый день по каждому предмету. При этом предусмотреть сокращение времени урока до 30 минут.

3. Школа знакомит учеников и их родителей с новым форматом работы: с расписанием занятий, графиком контрольных, консультаций.

4. Нужно обеспечить выставление оценок в электронной форме.

5. Родители должны подтвердить выбор дистанционного обучения своим заявлением.

6. Школа вносит корректировки в рабочие программы и учебные планы (например, вводит онлайн консультации).

7. Организовывает занятия, консультации, вебинары на школьном портале или другой цифровой платформе. Например, с помощью "Скайпа".

8. Учителям рекомендуется создавать простейшие, "нужные для обучающихся, ресурсы и задания". А еще - выражать свое отношение к работам школьников в виде текстовых или аудио рецензий, устных онлайн консультаций.

9. Директору школы нужно мониторить каждый день: кто из детей фактически все-таки приходит в школу, кто учится дистанционно, и кто - болеет и учиться вообще не может.

- При необходимости допускается интеграция форм обучения, например очного и электронного, - говорится в рекомендациях министерства.

Напомним, ранее Министерство просвещения рекомендовало школам уже с 23 марта и до 12 апреля уйти на каникулы. Или ввести в это время дистанционное обучение детей. Конкретные меры каждый регион определяет сам. Кроме того, Минпросвещения уже договорилось с провайдерами связи о расширении доступа к ключевым образовательным интернет-ресурсам. И рекомендовало самые интересные и полезные из них. Например, Российскую и Московскую электронные школы, Яндекс.Учебник, Учи.ру или, например, Якласс. Ведущие российские издательства - "Просвещение" и "Российский учебник" - уже открыли бесплатный доступ к огромной базе своих электронных учебников.