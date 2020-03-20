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20.03.2020 16:48
Рубрика: Происшествия

СК создал рабочую группу по предупреждению распространения коронавируса

Текст: Александр Степанов
Следственный комитет РФ создал рабочую группу по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, решение о создании группы принял глава СК России Александр Бастрыкин. Возглавляет рабочую группу руководитель управления кадров Следственного комитета, а в ее состав входят руководители подразделений центрального аппарата и ряда управлений, дислоцированных в федеральных округах.

По словам Петренко, участники рабочей группы принимают организационные меры, направленные на борьбу с инфекцией. "В СК России организован постоянный мониторинг состояния здоровья сотрудников, также они обеспечены средствами защиты и дезинфекции", - отметила Петренко. Она уточнила, что цель ограничительных мер состоит в том, чтобы исключить доступ на объекты центрального аппарата и территориальных следственных органов людей у которых есть признаки острых респираторно-вирусных инфекций. "На данный момент среди сотрудников Следственного комитета не выявлено случаев заболевания коронавирусом", - подчеркнула Петренко.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Она отметила, что сейчас в образовательных учреждениях Следственного комитета - Московской и Санкт-Петербургской академиях и кадетских корпусах ввели дистанционное обучение. Это позволит вести занятия без потери эффективности, а также осуществлять контроль.

Официальный представитель СК России подчеркнула, что не смотря на создавшиеся эпидемиологические условия, ведомственные подразделения продолжают работу по расследованию уголовных дел. "Это связано с необходимостью обеспечения прав участников уголовного судопроизводства, течением сроков следствия и содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых", - сказала Петренко.

По ее словам, несмотря на введенные ограничительные меры, продолжается нормальное функционирование ведомства.

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