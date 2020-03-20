Стартовали продажи OPPO Find X2. За что просят 73 тысячи рублей?

В России стартовали продажи флагманского смартфона OPPO Find X2. Стоимость устройства составила 72 990 рублей.

Новинка обладает 6,7-дюймовым AMOLED экраном с 10-битной цветовой глубиной (это в 64 раза больше,чем при 8 бит). Кроме того, этот дисплей работает с частотой обновления 120 Гц, его разрешение - 3168x1440 пикселей (QHD+). Экран также поддерживает технологию HDR10+.

Графический сопроцессор Ultra Vision Engine у смартфона появилась возможность компенсировать движение и оптимизировать HDR-видео, а алгоритм Motion Clear позволяет увеличить частоту кадров с 30 кадров в секунду до 60 или даже до 120 при онлайн-стриминге.

У OPPO Find X2 тройная камера: основной объектив 48 Мп, телеобъектив 13 Мп и кинообъектив 12 Мп. Смартфон может похвастаться пятикратным гибридным и двадцатикратным цифровым зумом, что позволяет фотографировать объект с большого расстояния. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.

В смартфоне используется новейшая платформа Qualcomm Snapdragon 865, он оснащен 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной флеш-памяти. Аккумулятор Find X2 имеет емкость 4200 мАч, он поддерживает сверхбыструю зарядку SuperVOOC 2.0.

Модель будет доступна в двух цветовых решениях: в черном цвете с керамическим покрытием и в морском цвете - со стеклянным.