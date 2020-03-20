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20.03.2020 08:00
Рубрика: В мире

Тюрьмы в США начали выпускать заключенных из-за коронавируса

Текст: Александр Гусаров

Несмотря на все негативные последствия эпидемии коронавируса в США, данное заболевание оказалось для некоторых американцев настоящим "глотком свободы". Об этом стало известно после того, как тюрьмы в США начали массово выпускать заключенных из-за неоднократно зафиксированных в пенитенциарных учреждениях страны случаев заражения Covid-2019.

Фото: AP Photo/Jose Luis Magana
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Как сообщает BBC, к настоящему времени несколько сотен наиболее "уязвимых" к опасной инфекции арестантов из тюрем Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Кливленда уже оказались на свободе. Отмечается, что из-за решеток выпускают прежде всего имеющих серьезные проблемы со здоровьем преступников, совершивших незначительные правонарушения. Одновременно ряд американских тюрем ужесточают правила посещения заключенных их родственниками из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Между тем, правозащитники отмечают: характер содержания заключенных в зачастую переполненных тюрьмах США является серьезной угрозой для здоровья людей в случае занесения коронавируса за решетку. Всего "тюремное население" Америки насчитывает 2,3 миллиона человек, что является самым большим показателем в мире. При этом ранее подтвержденные случаи инфицирования Covid-2019 в американских "местах, не столь отдаленных" были выявлены, как у арестантов, так и у тюремных охранников.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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В частности, именно такие заболевания коронавирусом были отмечены в тюрьме строгого режима "Райкерс-Айленд" в Нью-Йорке. Данное учреждение, вмещающее около 10 тысяч человек, неоднократно критиковали за плохие условия содержания и жестокое отношение к заключенным. Именно здесь содержится приговоренный недавно к 23 годам заключения известный продюсер Голливуда Харви Вайнштейн.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

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