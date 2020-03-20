Три рейса с российскими туристами из Черногории отправят сегодня

"Достигнуты договоренности о том, что 20 марта с. г. будут осуществлены рейсы компаний "Победа" и "Аэрофлот" из Черногории в Россию", - говорится в сообщении. Власти Черногории выдали российским авиаперевозчикам разрешения на полеты. Рейсы запланированы из аэропорта города Подгорицы.

Вылеты планируются в течение дня. При этом в диппредставительстве рекомендовали российским туристам следить за сообщениями авиаперевозчиков, так как время рейсов может изменяться.

Как сообщалось ранее, около 2 тысяч россиян не могли вылететь из Черногории после введения в стране ограничений на авиасообщение из-за эпидемии нового коронавируса. Власти страны не выдавали разрешения на полеты.

В итоге, первый рейс отправился в Россию из Черногории 19 марта. Как уточнили в Росавиации, работа совместно с МИД России для получения необходимых разрешений у авиационных властей Черногории, будет продолжена до вывоза в Россию всех россиян.

Возникла также проблема с вывозом россиян с испанского курортного острова Тенерифе. Этот вопрос прорабатывается, сообщил ранее ТАСС со ссылкой на представителей МИД России.

Тем временем, к вывозу российских туристов из зарубежных стран подключаются зарубежные туроператоры и туркомпании. Вывозной рейс для российских туристов из Вьетнама провел 19 марта местный туроператор "Винперл Трэвел Ру" и авиакомпания Vietnam Airlines, сообщили "РГ" представители туроператора. Причем туристам, вынужденно прервавшим отдых, туркомпания вернула деньги в полном объеме.

Вьетнам пока не приостановил авиасообщение, но ввел двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну туристов.

Доступных для путешествий стран остается все меньше. По информации Ростуризма, для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции запрет на въезд или ограничения авиасообщения, которые касаются россиян, ввели около 30 стран. Среди них ОАЭ, США, Марокко, Черногория и другие страны. С 22 марта серьезно ужесточается въезд в Таиланд. Россия ограничила авиасообщение со всеми странами Евросоюза, Норвегией, Швейцарией.

Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от любых зарубежных поездок.