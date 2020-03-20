Постановление правительства Тульской области от 19 марта 2020 года № 115 "О внесении изменений и дополнений в постановление правительства Тульской области от 16.03.2020 № 112 "О введении режима повышенной готовности"

В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии с постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7, на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:

1. Внести в постановление правительства Тульской области от 16.03.2020 № 112 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения и дополнения:

1) пункт 2 постановления изложить в новой редакции:

"2. Лицам, прибывшим на территорию Тульской области после возвращения из-за рубежа:

2.1. Незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию по телефону 8-910-701-03-03.

2.2. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, и сообщать данные о своем прибытии из-за рубежа.

2.3. Выполнять требования по изоляции в домашних условиях (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

Совместно проживающим в период обеспечения изоляции с лицами, указанными в настоящем пункте, а также с лицами, в отношении которых приняты предписания санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на установленный срок (14 дней) либо на срок, указанный в предписаниях санитарных врачей.";

2) подпункт 3.2 постановления изложить в новой редакции:

"3.2. Оказывать содействие в обеспечении работникам, в том числе из числа лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления, условий изоляции на дому.";

3) пункт 3 постановления дополнить подпунктом 3.5 следующего содержания:

"3.5. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления, а также работников, в отношении которых приняты предписания санитарных врачей об изоляции.";

4) в пункте 4 постановления:

дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:

"4.1. Изоляцию всех лиц, прибывающих из-за рубежа, продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия и её осуществление в домашних условиях (при наличии возможности), в случае отсутствия такой возможности организовать изоляцию в условиях обсерватора.", соответственно изменив нумерацию подпунктов;

подпункт 4.4 изложить в новой редакции:

"4.4. Медицинское наблюдение на срок 14 календарных дней всех лиц, указанных в настоящем постановлении, по месту их пребывания.

Немедленную госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие стационарную помощь инфекционным больным, и забор биологического материала для лабораторного обследования при появлении любых симптомов инфекционного заболевания у лиц, находящихся в условиях изоляции, и лабораторное обследование контактных с ними лиц.";

дополнить подпунктами 4.10-4.14 следующего содержания:

"4.10. Совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области обеспечить немедленную госпитализацию лиц, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, в соответствии с медицинскими показаниями.

4.11. Выдачу листков нетрудоспособности лицам, находящимся в изоляции, и их ежедневное медицинское наблюдение с представлением информации в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области.

4.12. Соблюдение противоэпидемического режима в обсерваторах.

4.13. Соблюдение режима инфекционного стационара в медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь больным с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции.

4.14. Обеспечить контроль за соблюдением изоляции (карантина) с представлением ежедневной информации в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области.";

5) пункт 5 постановления изложить в новой редакции:

"5. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области:

при необходимости рассматривать вопросы о введении ограничительных мероприятий;

при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) организовать комплекс противоэпидемических мероприятий;

в кратчайшие сроки информировать министерство здравоохранения Тульской области при получении положительных и сомнительных результатов исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

с целью недопущения к работе лиц, в отношении которых приняты предписания об изоляции, информировать работодателей указанных лиц, а также Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тульской области и Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тульской области.";

6) дополнить постановление пунктом 6 следующего содержания:

"6. Министерству труда и социальной защиты Тульской области организовать при необходимости совместно с общественными организациями оказание социальной поддержки лицам, находящимся в условиях изоляции.", соответственно изменив нумерацию пунктов.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Тульской области - председатель правительства Тульской обиасти В.В.Шерин











