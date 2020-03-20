В Госдуме оценили новые выплаты семьям с детьми

Новые ежемесячные выплаты позволят семьям с детьми в возрасте от трех до семи купить необходимые вещи, которые раньше были недоступны. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, комментируя подписание указа президента.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому на детей в возрасте от 3 до 7 лет с 1 января этого года устанавливаются ежемесячные выплаты. Они составят 50 процентов регионального прожиточного минимума ребенка и будут предоставляться в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину регионального прожиточного минимума. В расчет берется показатель за второй квартал года, предшествующего году обращения.

Речь о новой мере социальной поддержки, которая в обязательном порядке будет учитывать критерии нуждаемости, отметил Нилов, которого цитирует RT.

Нуждающиеся семьи, по его словам, смогут купить самые необходимые вещи, "которые было невозможно приобрести до этого". Выплата составит около 5,5 тысячи рублей в среднем по стране.

Парламент ранее принял закон на эту тему, и деньги в бюджете уже заложены.