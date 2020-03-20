В Киеве и двух областях Украины из-за коронавируса объявлен режим ЧС

В Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях Украины с 20 марта введен режим ЧС из-за угрозы пандемии коронавируса, заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

"Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях", - написал политик в своем Telegram-канале.

Напомним, первого заболевшего в Незалежной официально выявили 11 марта. В настоящее время здесь официально зарегистрировано всего 26 случаев заражения. Умерли три пациента. В стационарах под наблюдением врачей находится несколько десятков человек с подозрением, их диагноз еще не подтвержден. На прошлой неделе местные власти приняли решение запретить въезд в страну иностранцам.