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20.03.2020 20:31
Рубрика: В мире

В Киеве и двух областях Украины из-за коронавируса объявлен режим ЧС

Текст: Владимир Шилов

В Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях Украины с 20 марта введен режим ЧС из-за угрозы пандемии коронавируса, заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

"Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях", - написал политик в своем Telegram-канале.

Фото: sobyanin.ru
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Напомним, первого заболевшего в Незалежной официально выявили 11 марта. В настоящее время здесь официально зарегистрировано всего 26 случаев заражения. Умерли три пациента. В стационарах под наблюдением врачей находится несколько десятков человек с подозрением, их диагноз еще не подтвержден. На прошлой неделе местные власти приняли решение запретить въезд в страну иностранцам.

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