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20.03.2020 02:30
Рубрика: Дороги

В России могут отказаться от традиционной оплаты проезда по магистралям

Текст: Евгений Гайва, Ольга Игнатова
20 марта Госкомпания "Автодор" продемонстрирует работу прототипа первой в России системы взимания платы "Свободный поток" (Free-flow).
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Как рассказали "Российской газете" в госкомпании, "Свободный поток" - это система взимания платы на платных участках скоростных трасс без шлагбаумов. Автомобили без остановки проезжают через рамку с оборудованием фиксации проезда. Оплата производится с лицевого счета пользователя по транспондеру. Если нет транспондера, водитель может оплатить проезд по регистрационному номеру своего автомобиля на сайте оператора в течение 60 дней. Если же нет ни транспондера, а оплаты по госномеру произведена не была, то это будет считаться нарушением и водителю выпишут штраф:

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Законопроект, предусматривающий наказание за неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным автодорогам находится на рассмотрении в Госдуме с начала 2020 года. Если его примут, то собственники легковых авто, проехавшие без оплаты, будут оштрафованы на 2,5 тыс рублей, владельцы автобусов и грузовиков - на 5,5 тыс руб.

"Свободный поток" должен повысить безопасность движения, снизить количество ДТП. За счет равномерного движения автомобилей улучшится и экологическая обстановка. Free-flow давно применяется за рубежом, в частности, в США, Израиле, Беларуси, Италии. В России первая такая система может появиться на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Московской области.

Фото: istock
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Правда для того, чтобы система заработала, необходимо утвердить соответствующие правила. Уведомление о их разработке уже размещено на портале нормативно-правовых актов.

Как говорится в пояснении к уведомлению, при разработке правил будет учитываться зарубежный опыт эксплуатации платных автомобильных дорог общего пользования федерального значения, оборудованных как барьерными системами взимания платы, так и безбарьерными системами. В правилах предусматривается возможность использования оператором различных способов осуществления оплаты проезда.

#авто #платные дороги