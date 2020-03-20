В России выздоровели еще четыре человека, заразившихся коронавирусом

Еще четыре человека, заразившихся коронавирусом, выздоровели в России. Об этом сообщается на специальном портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом число выздоровевших в нашей стране достигло девяти человек.

По состоянию на 19 марта в РФ зарегистрировано 199 случаев заболевания, из них - 52 случая - за последние сутки.

Ранее стало известно, что в России начались испытания вакцины против COVID-19. Научным центром ведомства были разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах.

Накануне режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса ввели власти всех 85 регионов России. Во всех субъектах отменены массовые мероприятия, вузы и школы перешли на дистанционное обучение.