Видео: байкер спровоцировал конфликт с владельцем пикапа и попал в ДТП

А вот вам очередной, далеко не первый в этом году, пример неизбежности кармы: тот, кто порождает негатив, кто провоцирует конфликтную ситуацию на дороге, тот первым от нее и страдает. Это правило работает как в России, так и за рубежом, как для хозяев бюджетных авто, так и для владельцев роскошных иномарок.

На этот раз все произошло в Техасе (США), на трассе между Далласом и Форт-Уэртом. По непонятной причине байкер принялся выяснять отношения с владельцем черного пикапа, мчавшегося параллельным курсом. Сначала мотоциклист пару раз подрезал машину, проскочив буквально в полуметре перед бампером, потом встроился впереди и, обернувшись, принялся выкрикивать что-то обидное и грозить кулаком.

Когда же миролюбиво настроенный пикап попытался объехать задиру по соседней полосе, тот прибавил скорость и неосторожно сблизился с габаритным автомобилем. Малейшее касание на скорости свыше 70 км/ч - и байкер отлетает в сторону вместе со своим железным конем. Везением можно считать тот факт, что не попал под колеса едущих сзади машин.