Volkswagen сделал из любимого фургона хиппи современный электрокар

Подразделение коммерческих автомобилей Volkswagen представило рестомод: вэн T1 Samba Bus 1966 года, который превратили в электрокар e-Bulli. Причём такое преображение доступно в виде услуги от компании eClassics для любого ретробаса Volkswagen.

Мотор на 44 силы, расположенный сзади, был демонтирован, а вместо него инсталлировали 83-сильный электродвигатель. Колёса приводятся в движение через одноступенчатый редуктор.

Батарея размещена под полом автомобиля, её ёмкость составляет 45 кВт*ч, что позволяет проезжать на одной зарядке более 200 км. Немаловажно, что восполнять запас энергии можно в том числе на станциях быстрой зарядки (до 80% - примерно за 40 минут).

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Помимо ревизии "потрохов" была проведена модернизация подвески и рулевого управления. Точнее, эти узлы были заменены практически полностью. Спереди и сзади установлены койловеры - амортизаторы с возможностью регулировки жёсткости, подвеска спереди и сзади - многорычажная, рулевое управление смонтировали новое, установили дисковые тормоза по кругу.

e-Bulli получил светодиодную головную оптику, аудиосистему с интерфейсами USB и Bluetooth, приборную панель с небольшим экраном для вывода основной информации, кондиционер, подогрев сидений.

Поэтому, с первого взгляда сложно сказать, что такое e-Bulli: ретрокар, переосмысленный в актуальном формате, или же современный автомобиль, который разрешили в винтажной стилистике.

Модели Volkswagen T1, T2, T3 может осовременить любой желающий. Были деньги: за создание рестомода просят 64 900 евро.