Захарова: МИД делает все для возвращения россиян из Марокко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Москва в круглосуточном делает все возможное для того, чтобы как можно скорее вывезти соотечественников из Марокко и других стран, закрывших границы из-за вспышки коронавируса. Об этом она написала у себя в Facebook.

Захарова обратила внимание на жалобы в соцсетях о том, что вопрос с "застрявшими" в Марокко россиянами якобы "не решается, а посольство отделывается отговорками". "Это не отговорки. Он действительно решается", - подчеркнула дипломат. По ее словам, сейчас разные ведомства совещаются между собой о том, как обеспечить логистику вывоза наших граждан из этой, а также других стран. В общей сложности помощи ждут около девяти тысяч человек. " Всё понимаю. Больше чем вы думаете, так как круглосуточно общаемся со всеми уголками мира. И слово "потерпите" произношу с трудом, потому что знаю все обстоятельства в подробностях. Занимаемся. Все вместе. Круглосуточно", - написала Захарова.

По данным "РГ", сейчас на территории западноафриканского королевства находятся более 450 граждан РФ - прежде всего, индивидуальных и групповых туристов, которые хотят, но не могут вылететь в РФ. Борт за ними пока не прислали. В посольстве РФ в Рабате "РГ" подтвердили: как только появится определенность, об этом будет объявлено, и дипмиссия обеспечит транспортировку пассажиров до аэропорта вылета. Пока же во всех городах Марокко с этого дня введен особый "санитарный режим": без справки с работы по улицам можно ходить только до ближайших магазинов или аптек. Дипломаты настоятельно рекомендуют соотечественникам брать с собой документы.