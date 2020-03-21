Белорусский "Зубренок" созывает юных политиков и экологов

Оттачивать ораторское мастерство, используя новейший инструментарий современного политолога, предлагает во время весенних каникул белорусским старшеклассникам гостеприимный "Зубренок" в окружении седых берез и сосен на берегу озерной глади Нарочи. В национальном образовательно-оздоровительном центре, который отпраздновал в прошлом году свой полувековой юбилей, организованы смены для юных политиков и будущих мастеров театральной сцены, рассказывает БЕЛТА.

Для сотен тысяч подростков за истекшие годы, констатирует агентство, "Зубренок" уже давно стал не просто столицей счастливого детства, а штабом многих интересных дел и начинаний. Например, нынешняя смена под девизом "Молодежь и выборы: формула ответственности" организована для учащихся выпускных классов, которые принимают активное участие в ученическом самоуправлении, уже проявили себя лидерами детских общественных объединений и даже молодежных парламентов.

Для них уже сверстаны программы "Право выбора" и факультативные занятия по Конституции Республики Беларусь. Чтобы закрепить программы реалиями жизненных конструкций, ребятам предлагают экскурсии в нижнюю палату белорусского парламента и Музей современной государственности.

Кстати, любителей литературы и искусства ожидает в эти же дни увлекательная программа "Театральный альманах". Она проводится для участников самодеятельных коллективов, победителей театральных конкурсов и фестивалей. Ее основным событием, уточняет агентство, станет национальный конкурс "Юные таланты Беларуси", во время которого запланирован конкурс постановок детских коллективов. Кроме того, будущие актеры и постановщики спектаклей примут участие в образовательном форуме "Вектор на будущее" и факультативных занятиях "Основы театрального искусства".

А для финалистов XIII конкурса научно-практических работ "Прозрачные волны "Нарочи" разработана в дни каникул не менее азартная программа "Экодилижанс". Ее задача, пояснили в админситрации "Зубренка", заключается в повышении уровня экологической культуры молодежи и стимулировании ее исследовательской инициативы. Кроме того, учащиеся седьмых и восьмых классов посетят факультативные занятия "Зеленая школа", освоят программу "Экология сегодня", примут участие в дискуссионных дуэлях и форуме "Вектор на будущее".

Остается напомнить, что НДЦ "Зубренок", расположенный в 160 километрах от белорусской столицы, о котором уже рассказывал "СОЮЗ", представляет собой современный комплекс с развитой инфраструктурой. Его модель удачно совмещает опыт детского оздоровительного лагеря, учреждения дополнительного образования и общеобразовательного учреждения.

Молодежный лагерь именуют еще центром международного детского сотрудничества и общения, площадкой для развития детской дипломатии. Ведь за годы функционирования здесь побывали представители более 45 стран мира. По традиции на зимних каникулах в центр приезжают ребята из Союзного государства. Лесные тропинки здешних мест, речные прогулки и праздники дружбы у вечернего костра остались в памяти и сирийских ребят, которые по приглашению президента Лукашенко посещали этот оздоровительный центр.

Главная задача, которая стоит перед коллективом, полагает руководство "Зубренка", помочь им реализовать свои таланты. Для каждого из них важно попасть в атмосферу комфорта, где он успешен, где его понимают и оценивают по достоинству. Тогда у ребят возникает желание вернуться в эту праздничную карусель дружеского общения, убеждены его педагоги.

Между прочим, для всех новичков - по традиции - старожилы обязательно показывают сакральное место, где по легенде под камнем находится бутылка с посланием от первых вожатых. В нем еще в прошлом веке они оставили свои напутствия и пожелания детям, которым предстоит отдыхать на побережье белорусского озера. Говорят, что лет через сто это послание будет прочитано. А пока все ребята, которые приезжают сюда, стараются прикоснуться к этому камню и загадать свое заветное желание.