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21.03.2020 15:04
Рубрика: В мире

Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 16,6 тысячи

Текст: Александр Саможнев

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии за сутки выросло на 2705, превысив 16,6 тысячи, от болезни скончались 47 человек, сообщает Институт Роберта Коха.

"Кризис достиг степени, которую трудно было ранее представить. Лечебные учреждения должны быть готовы к приему большого числа пациентов. Распространение болезни можно замедлить только соблюдением установленных правил безопасности", - заявил президент института Лотар Хайнц Вилер.

Фото: China Daily via REUTERS
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По его словам, наибольшее число случаев заболевания зафиксировано в Баден-Вюртемберге - 3668 (плюс 922 за сутки), в Северном Рейне-Вестфалии - 3542 (45), в Баварии - 2960 (559). В Берлине зафиксировано 866 случаев (135).

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала граждан "проявить солидарность" перед вызовом распространения коронавируса. Политик считает, что, прежде всего, необходимо уменьшить число социальных контактов. Со своей стороны, федеральные земли начали закрывать школы, университеты, детские сады. Правительство также готовит меры по поддержке бизнеса и сохранения рабочих мест в условиях неполной занятости из-за пандемии.

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