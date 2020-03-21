Девелоперы считают, что резкого роста ипотечных ставок не будет

Принятые в пятницу Центробанком решения притормозят рост стоимости ипотечных кредитов и цен на жилье, однако полностью исключить повышение ставок и подорожание недвижимости нельзя, считают девелоперы.

В марте застройщики отмечали заметный рост спроса на жилье. Причинами этого стала сложная экономическая ситуация и опасения, что ипотека подорожает (большинство кредитных учреждений ожидали решений ЦБ).

По словам директора по маркетингу и разработке продукта ГК "А101" Дмитрия Цветова, спрос на квартиры в марте вырос примерно на 5%. При этом доля сделок с привлечением ипотечных средств увеличилась за последние три недели с 65% до 75%. "Сейчас, когда ключевая ставка осталась на уровне 6%, шансы на повышение ипотечных ставок заметно ниже, хотя полностью этот фактор исключить пока нельзя, - говорит Цветов. - Представляется, что банки правильно считают сигнал регулятора и сохранят ставки на текущем уровне. В этом случае ажиотаж пройдет, но покупательская активность останется на нормальном уровне, что обеспечит строительной отрасли нужную стабильность".

Владимир Прохоров, владелец ГК "Удача", связывает повышенный интерес в последнее время к недвижимости, в первую очередь, с нестабильностью российской валюты. "Люди переживают за свои сбережения и стараются их инвестировать. Более того, сейчас банки выдают ипотеку под самые привлекательные проценты за последние несколько лет", - говорит Прохоров. Решение ЦБ оставить ключевую ставку без изменения позволяет прогнозировать, что резкого роста ставок по кредитам, в том числе ипотечным, не произойдет. Однако рост будет, но более плавным, так как несмотря на решение ЦБ, рубль продолжил падать, считает Прохоров. "Логично, что банки начнут пересматривать риски по кредитам, причем не только по потребительским, но и по кредитам для застройщиков на строительство жилья. Все эти факторы неизбежно приведут к росту стоимости квартир", - отмечает он.

Клиенты, у которых были сбережения в долларах, сейчас с учетом курсовой разницы могут приобрести более выгодные предложения, отмечает директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев. "Однако есть ряд покупателей, которые верят в более высокие цифры относительно доллара, вплоть до 100 рублей. Они сейчас также находятся в ожидании дальнейшего движения курса. Хотя, как правило и как это показывает опыт прошлых кризисов, ловят "идеальный момент" как раз те, кто сразу принимает решение", - отмечает Соловьев. Выжидательную позицию занимают, в первую очередь, состоятельные клиенты, для которых покупка недвижимости не всегда вопрос первой необходимости, они хотят посмотреть, как будут развиваться события - дальнейшую динамику валютных курсов и цен на рынке.

"Мы не ожидаем значительной динамики цен в краткосрочной перспективе. Большинство девелоперов не повышали пока цены или незначительно скорректировали цены, что чаще всего соответствует плановому, и так заложенному застройщиком поквартальному росту в зависимости от стадии готовности", добавляет Соловьев. В то же время ряд девелоперов в высоких ценовых сегментах имеют большую долю иностранных материалов, инженерных систем и отделки в проекте, что в дальнейшим может сказаться на ценах при необходимости сохранить высокое качество проекта.