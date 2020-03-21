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Рубрика: В мире

ДНР закрыла границу с контролируемой Киевом территорией из-за COVID-19

Власти Донецкой народной республики закрыли границу с территорией, контролируемой властями Украины, из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом сообщили в администрации главы ДНР.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Отмечается, что с полуночи 21 марта приостановлено перемещение граждан через пункты пограничного и таможенного контроля на границе с Украиной. "Это необходимые меры при объявлении пандемии, а также в связи с угрозой проникновения коронавирусной инфекции", - цитирует РИА Новости заявление.

Всех граждан призвали проявлять бдительность и следовать рекомендациям министерства здравоохранения ДНР. Отмечается, что на сегодняшний день в Донецкой народной республике не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19.

Ранее о намерении закрыть границу сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, возвращение на Украину туристов из пострадавших от коронавируса европейских стран - Италии, Испании, Польши - угрожает жителям самопровозглашенной республики. Всем ее гражданам предлагалось вернуться обратно на территорию ДНР.

В мире экс-СССР Украина Распространение коронавируса COVID-19

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