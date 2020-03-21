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21.03.2020 20:16
Рубрика: Спорт

ФХР прокомментировала отмену чемпионата мира по хоккею 2020 года

Текст: Максим Домчев

Федерация хоккея России сожалеет об отмене чемпионата мира, но осознает необходимость этого шага.

Напомним, что в субботу Международная федерация хоккея приняла решение об отмене чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в мае в Швейцарии. Решение принято на фоне распространения коронавируса в Европе.

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Место проведения следующего чемпионата мира будет обсуждено на полугодовом конгрессе ИИХФ, который также перенесен на более поздний срок.

"Федерация хоккея России сожалеет об отмене турнира, но понимает необходимость такого решение ИИХФ, так как безопасность и здоровье людей является наивысшей ценностью. ФХР благодарит болельщиков, игроков, тренеров, всех, кто готовился к турнирам и поддерживал команду. ФХР надеется, что часть отмененных турниров, например, юниорский чемпионат мира, будет перенесен на другие сроки", - говорится в заявлении ФХР.

Решение IIHF поддержали и в Национальной хоккейной лиге, отметив, что здоровье в данной ситуации куда дороже.

Спорт Хоккей Чемпионат мира Спортивные организации Федерация хоккея России

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