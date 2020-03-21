Из-за COVID-19 в Киргизии объявлен режим чрезвычайной ситуации

В Киргизии решили объявить режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил первый вице-премьер страны Кубатбек Боронов. ЧС готовятся ввести по рекомендации Совета безопасности республики, заседание которого прошло сегодня под председательством президента КР Сооронбая Жээнбекова.

- Хочу подчеркнуть, что это не чрезвычайное положение, а чрезвычайная ситуация, - подчеркнул Кубатбек Боронов. - В этом случае будут проводиться специальные эпидемиологические мероприятия и вводиться ограничения на действия людей. Но по сравнению с чрезвычайным положением это намного проще. Экономические и другие дела, которые совершаются в повседневной жизни, продолжатся.

В нескольких крупных городах Киргизии, включая столицу, полностью прекращают или ограничат работу общественного транспорта. Непосредственно в Бишкеке будут временно закрыты все торговые центры, магазины и общественные учреждения, за исключением продуктовых точек и аптек. Предполагается ограничить передвижение граждан. В мэрии киргизской столицы призвали горожан оставаться дома и самоизолироваться.

Столь строгие меры в Киргизии готовятся ввести в связи с угрозой распространения коронавируса. На данный момент в республике зафиксировано 12 случаев COVID-19. Все заболевшие проживают в южных областях и незадолго до того, как у них диагностировали коронавирус, вернулись в Киргизию после паломничества к мусульманским святыням в арабских странах.