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21.03.2020 17:02
Рубрика: Легковые авто

Как правильно сидеть за рулем, чтобы не болела спина

Текст: Татьяна Акимова
Водителям-экспедиторам, а также таксистам и всем автомобилистам, которые проводят много времени в длительных переездах на машине, известно, что многочасовое сидение за рулем вызывает порой сильный дискомфорт в теле. Но его можно избежать или минимизировать, если не забывать о некоторых нехитрых советах. Такие рекомендации помогут всем автомобилистам справиться с последствиями долгого сидения в водительском кресле.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чтобы спина и шея не уставали, нужно освоить правильную посадку за рулем. Для здоровья наилучшее положение - когда спина и шея выпрямлены и находятся под углом в 90 градусов к сидению. Эта поза похожа на ту, к которой в начальной школе приучают учеников.

Фото: iStock
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При этом важно следить за направлением взгляда: голову держим ровно и смотрим прямо перед собой. Заваливаться вперед на руль, сутулиться и горбиться не надо, в такой позе спина быстро устанет.

Комфорт и удобство водителя за рулем - это во многом "заслуга" самого сиденья. Автомобилист должен хорошо протестировать водительское кресло и учесть этот фактор при выборе нового автомобиля. Кресло с продуманными регулировками, с боковой и поясничной поддержкой станет наилучшим выбором для большинства водителей.

Если нет возможности выбрать анатомическое сиденье, можно использовать подручные средства, например, обычный валик. Из него можно сделать поясничную поддержку, и в этом случае получится снять часть нагрузки со спины. Можно также воспользоваться жесткими, массажными накидками на сиденья. Однако не стоит забывать, что они подходят не для всех: перед использованием таких накидок нужно внимательно ознакомиться с инструкцией, где и указан перечень противопоказаний. А лучше - предварительно проконсультироваться с врачом и убедиться в том, что такая накидка не навредит.

Фото: Егоров Василий/Фотохроника ТАСС
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Чтобы избежать дискомфорта в ногах - а от многочасовой поездки ноги могут затекать - лучше садиться за руль в удобной обуви и носить комфортную одежду.

В поездках "на дальняк" не стоит пренебрегать возможностью остановить машину хотя бы на несколько минут, выйти из-за руля и сделать небольшую разминку. А если такой возможности нет, то можно воспользоваться, например, паузой на светофоре, чтобы размять шею, подвигать плечами, то есть сделать элементарную зарядку.

У людей, чья работа связана с автомобильными переездами, нередко возникают профессиональные болезни. Однако заниматься профилактикой таких заболеваний должны не только "работники руля", но и все автомобилисты. Ведь современный ритм жизни заставляет нас проводить за рулем автомобиля много часов подряд. Врачи говорят, что гиподинамия - причина многих заболеваний современного человека. А поэтому рекомендуется регулярно заниматься физактивностью и использовать комплекс лечебной физкультуры по назначению врача.

Важно помнить, что постоянный дискомфорт в спине, шее и ногах, который возникает при длительном нахождении в водительском кресле, может быть симптомом некоторых серьезных заболеваний. В этом случае не стоит заниматься самолечением, а лучше обратиться к доктору и пройти обследование.

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