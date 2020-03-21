МИД объявил о принятии решения по вывозу россиян из Марокко

Российские власти прорабатывают схему вывоза россиян из Марокко. На уровне ведомств Росавиации, Ростуризма и МИД соответствующее решение уже принято, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сейчас прорабатывается детальная схема вывоза, учитывая, что люди находятся в разных районах страны", - уточнила Захарова.

Ранее сообщалось о том, что российские туристы не смогли покинуть столицу Марокко Касабланку из-за отмены властями авиасообщения для противодействия распространению коронавируса. Телеканал "Россия 24" передал, что на местах обстановка усложнилась. Россиян выселяют из отелей в связи с ужесточением карантина.

Посольство РФ в Рабате информировало, что готово обеспечить доставку туристов до аэропорта. На территории королевства находятся более 450 граждан России.