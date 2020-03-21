Минфин обнулил таможенную пошлину на импорт лекарств

В субботу принято решение об обнулении таможенной пошлины на импорт лекарственных препаратов и медикаментов, сообщил министр финансов Антон Силуанов на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. Эта мера в числе прочих вошла в план первоочередных действий правительства по поддержке экономики в условиях распространения коронавируса.

Особое внимание, также рассказал глава минфина, министерство уделяет регионам, в экономике которых значительную место играют предприятия нефтедобычи и нефтепереработки. "Мы создадим специальный фонд поддержки субъектов Российской Федерации в виде дотаций на сбалансирование, - заявил Силуанов. - Так что будем оказывать оперативную поддержку регионов при необходимости для выполнения первоочередных обязательств".