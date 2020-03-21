Можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го

Какой бензин выбрать - 92-й или 95-й? Наверняка многие из вас задавались таким вопросом, шерстили интернет-форумы и изучали руководство по эксплуатации своего автомобиля в расчете найти нужную информацию. Неясность в вопрос о разрешенном октановом числе по-прежнему вносят и автопроизводители.

К примеру, АвтоВАЗ и Renault еще пять лет назад санкционировали 92-й бензин для так называемых "народных" моделей. Однако в последние годы обе компании взяли курс на отказ от АИ-92. Так, АвтоВАЗ рекомендует заправлять рестайлинговую Lada Granta топливом АИ-95 (до обновления допускался АИ-92).

Точно также дорестайлинговому Renault Duster предписывалось топливо не ниже АИ-92, обновленным же французскому SUV подавай как минимум АИ-95, о чем, кстати, говорится в инструкции по эксплуатации и черным по белому написано на табличках под лючком топливного бака. А вот в мануале современных Hyundai Creta и Kia Rio, равно как ряда моделей "китайцев" (Haval, Lifan, Dongfeng, Geely, FAW), говорится о допуске к АИ-92.

Стоит ли следовать рекомендациям автопроизводителей по бензину

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Не подлежит сомнению - автомобили желательно заправлять тем топливом, которое указано в документации на машину. Это связано прежде всего с тем, что каждая компания калибрует двигатели под определенный сорт бензина. При несоблюдении регламента вы неизбежно столкнетесь с вредоносными детонациями силового агрегата.

Бензин с низким октановым числом будет воспламеняться раньше, чем предусмотрено конструкцией. А значит в цилиндрах будет происходить по сути неконтролируемый взрыв, разрушающий механику. Причем, если на городских скоростях определить такие детонации достаточно просто (под нагрузкой будет раздаваться характерный звон из-под капота), на высокой скорости детонирование вы можете и не заметить, поскольку шумы маскируются рокотом силового агрегата.

Также не стоит забывать, что при проблемах с двигателем эксперты с большой степенью вероятности проведут анализ топлива в бензобаке и камерах сгорания. Если окажется, что горючее не соответствует регламенту, это станет основанием для прекращения действия гарантии автопроизводителя. Читай - вам придется проводить ремонт силового агрегата за свой счет.

Легальный выбор между АИ-92 и АИ -95

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Впрочем, не редки случаи, когда на лючке топливного бака вы можете увидеть надписи "не ниже АИ-92" или 92, 95. Какое топливо выбрать в такой ситуации? Здесь следует учесть, что горючее с более высоким октановым числом, как правило, рекомендуется, а с более низким - допускается.

При этом нужно понимать, что на низкооктановом бензине машина поедет хуже - отдача двигателя уменьшится, а расход топлива, напротив, возрастет. В результате в большинстве случаев экономии, на которую вы рассчитываете, вы не добьетесь. То что вы недоплатили при заправке (литр топлива АИ-92 сегодня примерно на 4 рубля ниже, чем литр бензина АИ-95), будет так и ли иначе потрачено ввиду возросшего потребления низкооктанового топлива.

Почему 95-й бензин лучше 92-го

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Если производитель допускает заправку сразу двумя сортами бензина (АИ-92 и АИ-95), то, делая выбор между АИ-95 и АИ-92 в пользу первого, вы создаете благоприятные условия для работы силового агрегата. Во-первых, так вы минимизируете детонацию.

Хотя в современных впрысковых силовых агрегатах имеется датчик детонации, по сигналу которого электронные мозги делают зажигание более поздним (так снижается детонация), и нагрузка на двигатель минимизируется, мотор все же обречен на работу с увеличенной нагрузкой. В то же время при работе на рекомендованном топливе двигатель будет работать по определению мягче, тише и, что не менее важно, выходить на расчетные параметры по динамике ускорения, экономичности и экологичности (токсичности).

Что будет, если лить 92-й бензин, когда это не разрешено

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В этом случае последствия будут напрямую зависеть от манеры езды. Негативное воздействие будет минимальным, если вы будете поддерживать средние обороты (силового агрегата не выше 2,5 тыс. об./мин.) и дозировать нажатие на педаль газа (читай - избегать резких ускорений и езды в рваном ритме).

В противном случае при больших нагрузках будет постоянно отрабатывать датчик детонации, а это чревато неустойчивой работой мотора - машина начнет дергаться и потеряет в динамике. Топливо при таком сценарии воспламеняется позже, догорая уже в выпускном тракте. Это может привести к перегреву мотора, преждевременному выходу из строя свечей зажигания, прогоранию поршней и выходу из строя катализатора. Готовьтесь также к заметному увеличению расхода бензина.

В какие двигатели точно не нужно лить 92-й бензин

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Под запрет попадают прежде всего турбомоторы и двигатели с высокой степенью сжатия. Что касается турбированных агрегатов, турбина здесь заметно увеличивает массу сгораемой топливной смеси внутри цилиндра. Соответственно, чтобы избежать детонации, необходимо заливать только высокооктановое топливо - бензин АИ-95, АИ-95+ и АИ-98 будет предпочтительным вариантом.

С таким горючим машина с турбомотором гарантированно поедет быстрее, а расход снизится. В случае же с моторами с высокой степенью сжатия (это, к примеру, моторы Skyactive Mazda) индекс сжатия как правило, переваливает за 10,5. После этого рубежа резко повышаются требования, предъявляемые к антидетонационным свойствам топлива. Иными словами, необходимо использовать только 95-й бензин и выше. Соответственно - и наоборот: старые моторы со степенью сжатия ниже 10 вполне переварят и 92-й бензин.

Можно ли смешивать 92-й и 95-й бензин?

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Еще десять лет назад ответ на этот вопрос был бы однозначным - смешивать АИ-92 и АИ-95 допускалось в любых пропорциях. Дело в том, что при производстве топлива АИ-92 и АИ-95 применялась общая основа, а конечные продукты получали с помощью однотипных химических добавок. Однако в последние годы нефтеперерабатывающие заводы усложнили производство и внедрили фирменные ноу-хау.

В результате из-за различий в используемых присадках такое смешение может ухудшить конечный состав смеси. Как вариант - некоторые добавки попросту перестанут работать. Кроме того, сорта бензина с разным октановым числом различаются по плотности. Поэтому при смешивании АИ-92 постепенно переместится на дно бака, а 95 расположится верхним слоем. А значит, залив в бак 92-й и 95-й бензин в пропорции 50:50, топливо с октановым числом 93,5 вы не получите. Как и эффект "выравнивания", на который рассчитывал водитель.