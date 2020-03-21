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Рубрика: Экономика

NYT: Западные санкции укрепили экономику РФ и подготовили к кризису

В условиях экономических потрясений, вызванных пандемией коронавируса в мире, Россия, перестроившая свою экономику из-за введенных Западом санкций, находится в более благоприятном положении, чем многие другие страны. Об этом говорится в статье, опубликованной в The New York Times.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Автор статьи Эндрю Крамер отмечает, что за последние шесть лет политика, проводимая Россией, подготовила власть к мартовским событиям: масштабным потрясениям в глобальной экономике и войне нефтяных цен. Подчеркивается, что Россия "отнюдь не оказалась на грани краха" и вступает в период кризиса с крупными финансовыми резервами, пишет ТАСС.

Так, крупные компании практически свободны от задолженности, а страна почти полностью обеспечивает себя продовольствием, пишет издание. За годы санкций Россия адаптировалась к режиму изоляции, власти и компании были вынуждены подготовиться к экономическим потрясениям, подобным тем, что обрушились сейчас на мировую экономику. РФ оказалась в числе стран, которые находятся в лучшем положении по сравнению с другими, заключил Крамер.

Ранее британская газета Financial Times заявила о том, что по многим показателям российская экономика сегодня выглядит лучше, чем когда-либо. Устойчивость Москвы поставила под сомнение силу ограничений, введенных США и ЕС, и их ценность как инструмента внешней политики, отметил автор.

Напомним, Соединенные Штаты и Евросоюз начали вводить санкции против Москвы в связи с событиями на Украине, а также воссоединением Крыма с РФ в 2014 году. Санкции постоянно расширялись и продлевались. Россия в августе 2014 года приняла ответные меры, запретив импорт из Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии фруктов, овощей, молочной и мясной продукции.

Экономика Макроэкономика Россия и Евросоюз Россия и США Санкции и антисанкции

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