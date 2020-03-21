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Рубрика: Власть

Пушков призвал США не перекладывать вину на РФ за зараженных коронавирусом

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков призвал США "не валить с больной головы на здоровую". Так он прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео, обвинившего Россию, Китай и Иран в распространении недостоверной информации о коронавирусе.

Фото: AP Photo/Aaron Favila
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Помпео, известный своим гибким отношением к правде, обвинил Россию в "дезинформации по поводу коронавируса", написал российский сенатор в своем Twitter. Но, если в США много тысяч зараженных и еще больше недовольных, это "просмотр властей США, а никак не вина России", - подчеркнул Пушков.

Ранее сенатор высказал мнение, что новый коронавирус COVID-19 способен решить судьбу президентских выборов в Соединенных Штатах. По его словам, ответственность за эпидемию неизбежно возложат на президента Дональда Трампа, а ее последствия очень вредны для экономики страны.

По последним данным, в США число случаев заражения коронавирусом выросло до 19,3 тысячи, умерли 249 человек. Более половины случаев заболевания приходится на штаты Вашингтон, Калифорния и Нью-Йорк.

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