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21.03.2020 08:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Какие регионы готовы ввести горячее питание в школах

Текст: Елена Манукиян
Только 68 российских регионов подтвердили свою готовность бесплатно кормить детей горячими завтраками с нового учебного года. Об этом сообщает АНО "Институт отраслевого питания".
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

При этом в 23 регионах закон о школьном питании встретили во всеоружии (Белгородская, Воронежская, Калужская, Кемеровская, Курская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Омская, Орловская, Пензенская, Тюменская, Ярославская области, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Ямало-ненецкий округ, Ставропольский край, Башкортостан, Марий-Эл, Хакасия, Кабардино-Балкария и Севастополь), еще 45 регионов подтвердили, что держат вопрос на контроле и обеспечат полноценную работу школьных столовых к 1 сентября 2020 года. Так, например, в Новосибирской области из 960 школ не готовой оказалась только одна, а во Владимирской в зданиях образовательных организаций планируют модернизовать пищеблоки, но до конца августа работы будут выполнены. А вот в Ивановской области нет средств на переоснащение, а износ оборудования (мармитов, холодильных установок и электроплит) составляет 50%. В Смоленской и Омской областях, а также республике Адыгея технические условия соблюдены меньше, чем в половине школ.

Фото: Алексей Булатов / "Комсомольская правда"
Какими горячими блюдами накормят школьников

В послании Президента России Владимира Путина и в законе о школьном питании допускается отсрочка на внедрение бесплатного горячего питания в образовательных организациях до 2023 года. Однако дотации из федерального бюджета на 2020-2021 учебный год получат только те регионы, в которых кормить детей будут все школы.

Ранее "РГ" публиковала закон, обязывающий школы обеспечить бесплатным горячим питанием учащихся с 1 по 4 класс. При этом в меню допускается наличие первого и второго либо только второго блюда, а еда должна соответствовать возрастным потребностям организма младших школьников и индивидуальным особенностям здоровья ребенка, если о них сообщили родители.

Бесплатное горячее питание гарантируется не менее одного раза, однако нормы продуктов пока нет. Именно от неё зависит, что будут есть дети, а также стоимость завтраков или обедов. По этой причине, на сегодняшний день все сметы школьного питания в регионах на 2020-2021 учебный год - приблизительные. Норму должен разработать Роспотребнадзор.

Общество Образование Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область

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