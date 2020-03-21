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21.03.2020 06:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Назван признак тяжелой формы вызываемого коронавирусом заболевания

Признаком тяжелой формы COVID-19 является снижение напряжения кислорода в артериальной крови. Об этом рассказал главврач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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По его словам, есть термин "сатурация", означающий насыщение крови кислородом. Если очень большой объем легочной ткани включается в поражение, то она перестает выполнять свою основную функцию - перенос кислорода извне в кровь, рассказал RT врач. Именно этим объясняется компенсаторная одышка, которая наблюдается у заразившихся новым коронавирусом.

Денис Проценко также озвучил два своих варианта развития событий. Если дело с коронавирусом пойдет как в Китае, то обстановка в мире нормализуется в мае-июне, когда обычно проходит сезон респираторных заболеваний. Если же развиваться будет итальянская модель, то придется бороться с вирусом дольше, так как пандемия закончится только в сентябре.

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