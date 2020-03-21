Названа версия тройного убийства на севере Москвы

Москвич мог убить жену и ее родителей на фоне панической атаки. Такую версию ТАСС озвучил источник в правоохранительных органах.

Установлено, что мужчина работал в аудиторской фирме. В последнее время он напряженно трудился и не спал три ночи. Из-за нагрузок у него развилась тяжелая депрессия. Теща сделала зятю успокоительный укол, но ночью случился новый приступ. Мужчина зарезал жену и ее родителей. Детей он не тронул.

Напомним, что СК возбудил уголовное дело о тройном убийстве. Допрашиваются соседи семьи, отрабатываются все возможные версии.