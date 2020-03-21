Новости

Крымчан призвали не скрывать поездки за рубеж через Украину 14:50
Восемь пациентов с коронавирусом выписали из московских больниц после выздоровления 14:38
Умер Кенни Роджерс 14:21
Инфекционный центр в ТиНАО планируют достроить в течение месяца 14:19
Из-за COVID-19 в Киргизии объявлен режим чрезвычайной ситуации 14:17
В Ставрополе заболевшему врачу грозит дело за несоблюдение карантина 14:17
В Москве перепрофилируют стационары для лечения больных с коронавирусом 14:13
Грузия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса 14:11
Круизный лайнер Costa Pacifica с россиянами прибыл в Геную 14:05
Силуанов: ВВП России в начале года вырос на 2,3% 13:58
Архангельский театр драмы представит премьеру "Пряслиных" онлайн 13:58
Число заразившихся коронавирусом в Израиле выросло до 883 человек 13:56
Правительство готово помочь безработным организовать свое дело 13:46
Названа версия тройного убийства на севере Москвы 13:40
Для тушения складов в Подмосковье отправлены еще два вертолета МЧС 13:38
Бывшая жена избила Джонни Деппа по лицу дверью 13:36
Правительство и Центробанк поддержат реальный сектор и малый бизнес 13:16
Можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го 13:09
Источник: Николич возглавит "Локомотив" летом 12:47
В Казахстане коронавирусом заболел четырехмесячный ребенок 12:46
Исследование: Ультразвук сделает йогурт полезнее 12:40
Рейтинг Макрона после обращения о вирусе вырос до максимума 12:40
На Ставрополье завели первые дела за нарушение самоизоляции 12:24
Видео: на шоу по сжиганию шин водитель чуть не спалил Lamborghini Huracan 12:10
Девелоперы считают, что резкого роста ипотечных ставок не будет 12:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
21.03.2020 13:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа версия тройного убийства на севере Москвы

Текст: Сергей Бабкин

Москвич мог убить жену и ее родителей на фоне панической атаки. Такую версию ТАСС озвучил источник в правоохранительных органах.

Установлено, что мужчина работал в аудиторской фирме. В последнее время он напряженно трудился и не спал три ночи. Из-за нагрузок у него развилась тяжелая депрессия. Теща сделала зятю успокоительный укол, но ночью случился новый приступ. Мужчина зарезал жену и ее родителей. Детей он не тронул.

Напомним, что СК возбудил уголовное дело о тройном убийстве. Допрашиваются соседи семьи, отрабатываются все возможные версии.

Дело об убийстве аспирантки историком Соколовым направлено в Генпрокуратуру
В Москве раскрыто убийство биткоинового миллионера
Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Восемь пациентов с коронавирусом выписали из московских больниц после выздоровления
Мишустин рассказал, когда мировая экономика начнет восстанавливаться
В Ставрополе заболевшему врачу грозит дело за несоблюдение карантина
NYT: Западные санкции укрепили экономику РФ и подготовили к кризису
ФСБ разоблачила группу подпольных оружейников из 16 регионов России
Как Россия начала борьбу с терроризмом 15 лет назад