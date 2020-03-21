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21.03.2020 12:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Ставрополье завели первые дела за нарушение самоизоляции

Текст: Михаил Сухарев

В Ставропольском крае появились случаи привлечения к ответственности граждан, которые после возвращения из-за границы нарушили режим самоизоляции. Как сообщил заместитель председателя ставропольского краевого координационного совета по противодействию коронавирусу Юрий Скворцов на сегодняшнем брифинге в правительстве региона, несколько граждан, вернувшись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, решили не сообщать об этом и продолжили вести привычный образ жизни.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Скворцов отметил, что нарушившим режим самоизоляции ставропольцам придется нести ответственность. Об уголовной или административной ответственности идет речь, спикер не уточнил.

- Мы знаем всех, кто вернулся недавно из-за границы, всем им было рекомендовано провести самоизоляцию. Требования эти теперь носят не рекомендательный, а обязательный характер. За нарушение предусмотрены меры административного и уголовно-процессуального характера, - заявил Скворцов.

Замминистра здравоохранения Ставрополья Ольга Дроздецкая рассказала, что в самоизоляции сейчас находятся больше 300 человек, карантин продлится до 30 марта. Ухудшения состояния у них нет. 12 человек с подозрением на коронавирус сейчас ждут результатов анализов из новосибирской лаборатории "Вектор".

- Хочу напомнить ставропольцам, приезжающим из регионов, где уже есть случаи заражения, о необходимости предупредить работодателя и медслужбы и уйти на 14-дневный карантин. Остальным жителям края по возможности рекомендуется пореже посещать места общего пользования, - отметила Ольга Дроздецкая.

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Как сообщалось ранее, у одной пациентки на Ставрополье коронавирус COVID-19 подтвердился экспресс-тестом. Губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что речь идет о главном инфекционисте Ставропольского края. Женщина вернулась из-за границы и успела посетить несколько мероприятий в Ставрополе прежде, чем была изолирована. Всех, кто с ней контактировал также проверяют на наличие вируса.

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