В НАО по факту крушения вертолета возбудили уголовное дело

В Ненецком автономном округе возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета. Дело возбудили по статье 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте сообщила, что ЧП с вертолетом под управлением частного предпринимателя произошло вблизи мыса Константиновский. Как ранее писала "РГ", пилот погиб, а женщина-пассажирка осталась жива. Она получила телесные повреждения и доставлена в больницу.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, выясняются причины аварии.