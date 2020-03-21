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21.03.2020 20:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В НАО по факту крушения вертолета возбудили уголовное дело

Текст: Светлана Цыганкова

В Ненецком автономном округе возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета. Дело возбудили по статье 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Пожар на складах в Подмосковье локализован

Пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте сообщила, что ЧП с вертолетом под управлением частного предпринимателя произошло вблизи мыса Константиновский. Как ранее писала "РГ", пилот погиб, а женщина-пассажирка осталась жива. Она получила телесные повреждения и доставлена в больницу.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, выясняются причины аварии.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Авиакатастрофы

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