На Кубани рассказали о состоянии заболевших коронавирусом

Администрация Краснодарского края отчиталась о том, в каком состоянии находятся пациенты с подтвержденными случаями заболевания коронавирусом COVID-19. По данным пресс-службы администрации, трое заболевших сейчас в удовлетворительном состоянии.

- Один мужчина, заразившийся в Италии, проходит лечение в больнице Краснодара, второй, приехавший в край из Армении, - в Сочи. Третий заболевший - женщина, она транзитом находилась на Кубани и покинула ее. Пациентка лечится в Москве, - говорится на официальном сайте администрации Кубани.

По данным минздрава региона, всего проведено 3624 лабораторных исследования на новую инфекцию и новых случаев среди них не выявили. Однако, в больницах края с подозрением на COVID-19 было госпитализировано 170 человек и 70 из них остаются в стационаре. Еще почти 1400 человек находятся в самоизоляции под медицинским наблюдением.

Как сообщалось ранее, первого заразившегося коронавирусом на Кубани зарегистрировали 12 марта, заболел он после поездки в Италию. 19 марта подтвердились еще два случая заболевания, также у недавно вернувшихся из-за границы.