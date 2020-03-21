Решетников: МЭР готовит второй пакет мер по поддержке отраслей экономики

В нем 49 поручений, по которым необходимо готовить нормативные решения. Из них 13 уже приняты, сообщил министр, а по 12 проекты находятся в высокой степени готовности. "То есть наполовину план оперативно реализуем", - заключил он.

Так, быстро подготовлен и внесен в правительство законопроект о моратории на банкротство предприятий. Решетников поприветствовал шаги Центрального банка навстречу бизнесу, подчеркнув, что сейчас компаниям будут интересны не новые кредиты, а рефинансирование и реструктуризация старых. "Поэтому мы внесем изменения в действующую программу, которая предполагает изменения действующих правил, и работаем над новыми предложениями", - пообещал министр экономического развития.

В пятницу МЭР внес постановление по урегулированию убытков между туроператорами и авиаперевозчиками. Документ разрабатывался с учетом мнения участников рынка. "Законопроект, который дает право правительству приостанавливать платежи в так называемые "именные фонды", из которых урегулируются убытки туроператорам, в правительстве, и на следующей неделе он будет внесен в Государственную Думу", - сообщил Максим Решетников.

- Мы готовим второй пакет мер, потому что понимаем, что число отраслей, которых существенно задела эта ситуация, распространяется, - заявил министр. - В первую очередь, это общепит и гостиницы.

Беспокойство у правительства вызывает положение в регионах, где ситуация развивается по-разному, но, поделился Решетников опасениями, негативный эффект может докатиться и в те субъекты Федерации, где пока все стабильно. По поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова готовится большое селекторное совещание с регионами по корректировке их экономической политики. "Чтобы они были более осторожны и готовы к тому, что малый бизнес действительно столкнется с большими проблемами", - сказал глава Минэкономразвития.