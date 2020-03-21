Преподаватель МГПУ и член жюри Пушкинского конкурса "РГ" Ирина Мурзак, которая ведет онлайн-дневник "Русская литература не боится коронавируса", анализируя риски "дистанционки", вдруг столкнулась с кофе-зависимостью…

"Занятия прошли в штатном режиме благодаря увлеченной включенности всех студентов в процесс. Но этот первый успех может оказаться иллюзорным, поскольку есть несколько неизбежных онлайн-рисков: контентные (информация), коммуникационные (общение в сети), потребительские (а надо ли мне это), технические (проблемы с аккаунтами и др.), а также интернет-зависимость. Да, мы осознаем, что наши студенты - поколение Z, для них интернет - пространство знакомое и понятное.

Покажу на конкретном примере, как эти риски выявились уже на первом занятии. Лекция обычно у меня сопровождается видеорядом, который я использую для иллюстрации какого-то понятия, образа или явления. В онлайн-режиме не могу отследить включенность студентов. Мы на занятиях обычно шутим, что студенту во время лекции можно пить только воду, кофе - прерогатива Зинаиды Гиппиус, в нашей же ситуации онлайн-урока факторы, отвлекающие от процесса, увеличиваются в разы. Не все могут одновременно слушать и видеть мой материал на экране, поскольку большинство работают с телефона. Выход - материал лекции рассылаю заранее.

Второй риск - коммуникация. В беседе, когда включенность максимальная (15-20 студентов), участвуют не все. И мне трудно понять, они не знают ответа, или не хотят отвечать? Выход - даю индивидуальное задание и прошу прислать на почту.

Третий риск самый сложный. Пока студенты играют с нами в привычную для них форму, по их правилам. А нам нужно формировать навыки и компетенции не в области интернет-коммуникации, а в области культуры и искусства. Выход - делать занятия интересными и мотивировать заданиями, которые они хотели бы выполнять. В таком случае самым простым и удобным, как для преподавателя, так и для студента способом решения проблемы станет урок по типу разговорного клуба.

Ну и для преодоления невнимательности занятия проходят вместе с моей собакой, которая отвечает на вопросы, если студенты молчат.

Положительные результаты онлайн-образования. Студенты захотели читать тексты! На момент занятия только часть студентов хорошо знали роман "Анна Каренина" и роман Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль". После разбора фильма Джо Райта и иллюстраций Доре к роману Рабле многие стали искать сцены, которые мы разбирали. Этим я сразу воспользовалась и придумала им задания, побуждающие обращаться к тексту. Приведу только один пример. Мы много спорили о постановке К. Богомолова в Театре Наций о спектакле по роману "Гаргантюа и Пантагрюэль".

Два задания студентам:

1. Что означает слово Trink, как его можно перевести? И как ваш перевод связан с идеей режиссера показать "великанов, которых мы потеряли" и как понимать интервью К.Богомолова "Бесчувственное. Новая жестокость"?

Чтобы говорить о природе комического, нужно прочитать и серьезные работы: "Лекции по эстетике" Гегеля, "Смех как мировоззрение" (Д. С. Лихачев), философское эссе о значимости комичного (Le Rire. Essai sur la signification du comique), опубликованное французским философом Анри Бергсоном в 1900 году.

И понять, почему смех принадлежит к субъективной форме духа, почему смех, плач и голос составляют здесь вершину человеческих ощущений.

2. Почему декорации и костюмы отражают эпоху 60-70-х годов?

Мои студенты - актеры, им такая работа будет интересна и полезна.