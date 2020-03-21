Сеул предоставил подробную информацию о двух ракетных запусках КНДР

Как сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея (ОКНШ ВС РК), сегодня утром в 06.45, а затем еще через пять минут они зафиксировали два ракетных запуска с территории КНДР. Старты были произведены из местечка Сончхон в провинции Северная Пхенан, что на северо-западе КНДР. Ракеты проследовали на северо-восток, пролетев поперек через всю территорию Северной Кореи, и упали в водах Восточного (Японского) моря. Дальность полета ракет составила 410 км, а максимальная высота - 50 км.

В отношении возможных типов запущенных ракет были выдвинуты несколько версий. Эксперты ОКНШ ВС РК считают, что КНДР запустила либо ракеты KN-23, которые за рубежом называют "северокорейскими вариантами комплексов "Искандер", либо тактические системы "земля-земля" ("северокорейская версия систем ATACMS"), либо реактивные системы залпового огня сверхкрупного калибра. В пользу этих версий говорит то, что по траектории движения ракеты совершили маневр "подтягивания", когда перед заходом на цель ракета набирает высоту, а потом резко пикирует. Это затрудняет перехват ракеты системами ПРО.

В министерстве обороны Южной Кореи выразили уверенность, что при испытаниях лично присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. В течение этого года Северная Корея уже дважды произвела схожие запуски - второго и девятого марта - и оба раза ими руководил Ким.

Южнокорейские военные осудили запуски, назвав военные действия КНДР "крайне неподходящими" в ситуации, когда весь мир борется с пандемией коронавируса. Сеул призвал Пхеньян "немедленно прекратить" свои провокационные действия.