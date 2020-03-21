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Рубрика: В мире

В Сеуле заявили о запуске КНДР двух баллистических ракет малой дальности

КНДР запустила в субботу утром в сторону Японского моря два снаряда, предположительно баллистические ракеты малой дальности. Они летели на высоте до 50 километров на удалении примерно в 410 километров.

Фото: REUTERS/KCNA
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Об этом сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на данные объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи. Уточняется, что запуски состоялись в 06.45 и 06.50 по местному времени из района округа Сончхон в провинции Пхенан-Пукто, пишет РИА Новости. Ранее сообщалось о запуске одного снаряда.

Это уже третий пуск ракет КНДР в 2020 году, предыдущие два состоялись второго и девятого марта. В Сеуле осудили действия КНДР, проводящей испытания во время пандемии коронавируса, и потребовали "немедленно прекратить их".

Япония также заявила протест Пхеньяну. По мнению Токио, пуск баллистических ракет нарушает резолюции Совета безопасности ООН. Ранее отмечалось, что ракеты не достигли исключительной экономической зоны Японии. Информации об ущербе морским и воздушным судам нет.

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