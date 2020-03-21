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Рубрика: В мире

Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Фото: REUTERS/KCNA Фото: REUTERS/KCNA
Фото: REUTERS/KCNA

КНДР запустила неопознанный реактивный снаряд в сторону Японского моря. Об этом в субботу сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на заявление комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

В КНДР прошли учения дальнобойной артиллерии

Береговая охрана Японии подтвердила, что со стороны Северной Кореи, вероятно, была запущена ракета, она упала вне японской эксклюзивной экономической зоны, пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters. Других подробностей запуска пока нет.

Напомним, что ранее, девятого марта, КНДР осуществила запуск из района Сондок в провинции Южная Хамген трех ракетных систем. Предполагалось, что это были крупнокалиберные реактивные системы залпового огня.

В мире Восточная Азия Северная Корея

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