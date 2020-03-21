Сколько бы стоили бестселлеры советского автопрома сегодня

Вы никогда не задавались вопросом, сколько бы стоили новые автомобили времен СССР, если перевести советские рубли в российские? Но по каким критериям осуществить такую калькуляцию.

Обычно для сопоставления советской и российской стоимости рубля приравнивают рубль к весу золота, сравнивают среднюю зарплату тогда и сейчас, равно как официальные курсы Госбанка СССР и Центрального банка РФ.

Мы же будем ориентироваться на более показательные параметры - прожиточный минимум в период с 1965 по 1975 год (40 рублей) и прожиточный минимум в России на 2020 год (11 185 рублей). При таком раскладе у нас получается интересное соотношение - 1 советский рубль становится эквивалентом 279,6 нынешних рублей. Взяв это соотношение за отправную точку, можно провести интересные исторические и финансовые параллели.

Фото: Фото Юрия Белозерова /Фотохроника ТАСС

"Жигули" ВАЗ-2101 в 1975 году стоили 5620 рублей. Умножением на 279,6 рублей и получаем 1 470 696 рублей. Сегодня за эти деньги можно купить, к примеру, Skoda Octavia или Renault Arkana в одной из топовых комплектаций.

Фото: РИА Новости

ЗАЗ-966. Ушастый "Запорожец" - одна из самых доступных моделей советских времен. Выпуск этого автомобиля был прекращен в 1972 году, тогда его можно было купить за 3000 рублей. Или за 838 800 рублей, если оперировать сегодняшними рублями. В наши дни за эти деньги можно приобрести Renault Sandero в топовом исполнении, Renault Sandero Stepway в средней комплектации или, скажем, Kia Picanto в одной из средних комплектаций.

Фото: Александр Имедашвили/РИА Новости

"Москвич-412" стоил в 1975 году 4936 рублей. Или 1 380 105 рубля по сегодняшнему "курсу". Смотрим в сторону топового исполнения Hyundai Elantra, Kia Cerato или, скажем, переднеприводный Nissan Qashqai с "механикой" и 2-литровым 144-сильным мотором.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

"Волга" ГАЗ-21 производилась до 1970 года и в последний год выпуска стоила 8500 рублей. Или 2 376 600 рублей, если мерить современными рублями. Сегодня за сопоставимые деньги можно взять топовую Toyota Camry или Skoda Superb в начальной или средней комплектациях

Фото: Петрухин/РИА Новости

УАЗ-469 в 1875 году можно было купить за 7000 рублей. Сегодня это 1 957 200 рублей - это сопоставимо с ценой, к примеру, полноприводного Toyota RAV4 с 2-литровым 149-сильным мотором и вариатором.