УЕФА ошибочно заявил о сохранении названия Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций опроверг собственную новость о том, что в 2021 году чемпионат Европы сохранит название Евро-2020.

В пятницу пресс-служба УЕФА сообщила о том, что перенесенный на 2021 год турнир пройдет под уже привычным названием Евро-2020. Однако позже сам опроверг эту информацию.

"Приносим извинения за ранее допущенную ошибку, стоит прояснить, что еще не было принято никакого решения относительно названия перенесенного Евро, который состоится в 2021 году", - говорится в новом сообщении.

Ранее, 17 марта, из-за угрозы распространения коронавируса руководство УЕФА после совещания со всеми представителями федераций топ-лиг и представителями профсоюза игроков принял решение провести финальную часть чемпионата Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года.