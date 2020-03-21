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21.03.2020 07:57
Рубрика: Спорт

УЕФА ошибочно заявил о сохранении названия Евро-2020

Текст: Максим Домчев
Союз европейских футбольных ассоциаций опроверг собственную новость о том, что в 2021 году чемпионат Европы сохранит название Евро-2020.
Фото: REUTERS/INQUAM PHOTOS Фото: REUTERS/INQUAM PHOTOS
Фото: REUTERS/INQUAM PHOTOS

В пятницу пресс-служба УЕФА сообщила о том, что перенесенный на 2021 год турнир пройдет под уже привычным названием Евро-2020. Однако позже сам опроверг эту информацию.

Фото: EPA
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"Приносим извинения за ранее допущенную ошибку, стоит прояснить, что еще не было принято никакого решения относительно названия перенесенного Евро, который состоится в 2021 году", - говорится в новом сообщении.

Ранее, 17 марта, из-за угрозы распространения коронавируса руководство УЕФА после совещания со всеми представителями федераций топ-лиг и представителями профсоюза игроков принял решение провести финальную часть чемпионата Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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