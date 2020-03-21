В Германии хотят разрешить отслеживать граждан в условиях пандемии

В Германии считают возможным разрешить отслеживать местоположение граждан с помощью мобильных телефонов с целью предотвращения распространения коронавируса. Власти недовольны тем, как население выполняет установку на ограничение социальных контактов.

По данным издания Der Tagesspiegel, реализацией проекта по контролю над гражданами будет заниматься институт Роберта Коха. Ученые использует поисковые системы мобильных телефонов немцев для определения действенности ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Правозащитники сомневаются в законности подобных методов.

Между тем компания Deutsche Telekom предоставила институту большой объем обезличенных данных из мобильной сети с целью проведения исследований по распространению коронавируса. "Эти сведения могут быть использованы для моделирования потоков движения граждан по всей стране с разбивкой на уровне земель, округов и общин", - пояснила представитель провайдера.

Эксперт указала, что на основании исследования можно сделать вывод, снизилась ли мобильность населения, придерживаются ли люди рекомендаций правительства по самоизоляции для предотвращения заболевания. По ее словам, из общего массива невозможно выделить информацию о передвижении конкретного человека, возможно, уже инфицированного. Тем самым личные права граждан не нарушаются.

Министерство здравоохранения Германии поддержало инициативу о проведении исследования. Однако к этой идее настороженно отнеслись правозащитники. Председатель фракции партии "зеленых" в бундестаге Константин фон Нотц потребовал соблюдения закона о защите личных данных граждан и привлечения на местах надзорных органов. В свою очередь, федеральный уполномоченный по защите личных данных Ульрих Кельбер считает эксперимент оправданным, если речь идет о защите граждан от опасной пандемии.