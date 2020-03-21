Новости

В НАО по факту крушения вертолета возбудили уголовное дело 20:56
На Кубани в ДТП погибли трое подростков, еще двое пострадали 20:54
Банк России запустил обновленный официальный сайт 20:46
В Германии хотят разрешить отслеживать граждан в условиях пандемии 20:45
За сутки в Италии от коронавируса погибли 793 человека 20:19
ФХР прокомментировала отмену чемпионата мира по хоккею 2020 года 20:16
В Чехии начали штрафовать за выход на улицу без защитной маски 20:11
В Анапе два человека погибли при пожаре в частном доме 20:08
Белорусы будут возвращаться на родину российскими рейсами 20:02
В НАО разбился вертолет, погиб пилот 19:57
Все партии четвертого тура претендентов-2020 завершились вничью 19:55
Британские СМИ сообщили о пьяном дебоше, который учинил Шон Бин 19:55
В Тульской области диагностированы два новых случая COVID-2019 19:53
В Китае третьи сутки не зарегистрировано инфицированных коронавирусом 19:42
Умер музыкант и кинематографист Джерри Слик 19:35
В Москве подтверждены еще 6 случаев коронавирусной инфекции 19:30
Почему сейм Латвии оказался подвержен атаке коронавируса 19:17
Премьеры России и Беларуси обсудили двустороннее сотрудничество 19:13
Памятник Жукову увезли из центра Москвы 19:05
Врачи рассказали об изменении возрастной структуры больных COVID-2019 19:04
Ассоциация юристов России поддержала призыв отменить антироссийские санкции 18:50
В Москве закроются все бассейны и фитнес-центры 18:45
Таможенники раскрыли крупное подпольное производство сигарет 18:23
Первые заболевшие коронавирусом появились на Северном Кавказе 18:19
На Кубани выявлены еще два новых случая заражения коронавирусом 18:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
21.03.2020 20:45
Рубрика: В мире

В Германии хотят разрешить отслеживать граждан в условиях пандемии

Текст: Александр Саможнев

В Германии считают возможным разрешить отслеживать местоположение граждан с помощью мобильных телефонов с целью предотвращения распространения коронавируса. Власти недовольны тем, как население выполняет установку на ограничение социальных контактов.

Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 16,6 тысячи
В Германии отменили аренду электросамокатов из-за коронавируса

По данным издания Der Tagesspiegel, реализацией проекта по контролю над гражданами будет заниматься институт Роберта Коха. Ученые использует поисковые системы мобильных телефонов немцев для определения действенности ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Правозащитники сомневаются в законности подобных методов.

Между тем компания Deutsche Telekom предоставила институту большой объем обезличенных данных из мобильной сети с целью проведения исследований по распространению коронавируса. "Эти сведения могут быть использованы для моделирования потоков движения граждан по всей стране с разбивкой на уровне земель, округов и общин", - пояснила представитель провайдера.

Фото: REUTERS
Внешние границы ЕС окончательно закрылись для приезжающих иностранцев

Эксперт указала, что на основании исследования можно сделать вывод, снизилась ли мобильность населения, придерживаются ли люди рекомендаций правительства по самоизоляции для предотвращения заболевания. По ее словам, из общего массива невозможно выделить информацию о передвижении конкретного человека, возможно, уже инфицированного. Тем самым личные права граждан не нарушаются.

Министерство здравоохранения Германии поддержало инициативу о проведении исследования. Однако к этой идее настороженно отнеслись правозащитники. Председатель фракции партии "зеленых" в бундестаге Константин фон Нотц потребовал соблюдения закона о защите личных данных граждан и привлечения на местах надзорных органов. В свою очередь, федеральный уполномоченный по защите личных данных Ульрих Кельбер считает эксперимент оправданным, если речь идет о защите граждан от опасной пандемии.

В мире Европа Германия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Число инфицированных коронавирусом в России превысило 300 человек
В комитете ГД поддержали идею о внеочередной индексации пенсий и зарплат
В НАО разбился вертолет, погиб пилот
МИД отверг инсинуации об использовании РФ "энергетического оружия"
Куда обращаться "застрявшим" за рубежом гражданам РФ
Как живут Москва и Минск в условиях угрозы коронавируса