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21.03.2020 21:14
Рубрика: Власть

В Госдуме поддержали закрытие фитнес-клубов в Москве

Текст: Татьяна Замахина

В думском комитете по охране здоровья назвали адекватной мерой решение закрыть фитнес-клубы, бассейны и аквапарки с 21 марта в связи с распространением коронавируса.

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Ранее Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте распоряжение на эту тему. Данное ограничение действует, пока ведомство его не отменит.

Это адекватно текущей угрозе, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

- Эти профилактические меры на ранних этапах имеют колоссальное эффективное значение, - считает парламентарий, которого цитирует RT.

Он посоветовал любителям здорового образа жизни на время закрытия клубов заниматься физической активностью "в домашних условиях".

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