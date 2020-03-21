В Госдуме предложили снизить цены на бензин из-за удешевления нефти

Одной из мер социальной поддержки населения предложили сделать снижение цен на бензин и другие виды топлива на заправках. С такой инициативой выступил член думского Комитета по энергетике Михаил Шеремет.

Предложение он сделал на фоне падения стоимости нефти на международных рынках. Нефть марки Brent потеряла за неделю 19%, а всего с начала обвала в марте - 40%.

В этих условиях целесообразно снизить цены на топливо на российских автозаправках, заявил депутат, которого цитируют РИА Новости. При этом он сделал оговорку, что понимает: "Корреляция цены топлива на заправках и сырья, которое продается на биржах, - это разные истории".

Однако если снизить цены на топливо, то можно поддержать население в условиях падения рубля. Ведь такой шаг приведет к уменьшению затрат на транспортную логистику, а значит, может остановить цены на продукты.

- Бизнес должен быть социально ответственен в это непростое для всего мира время, - подчеркнул Шеремет.

Он рассчитывает, что снижение стоимости на топливо может стать предметом переговоров властей с нефтетрейдерами.