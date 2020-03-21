В Казахстане коронавирусом заболел четырехмесячный ребенок

Четырехмесячный ребенок оказался среди зараженных COVID-19 в Нур-Султане, сообщает информагентство КазТаг со ссылкой на управление общественного здравоохранения столицы.

По данным медиков, по состоянию на 21 марта в Казахстане зарегистрировано 53 подтвержденных случая коронавируса. Из них в Нур-Султане - 28, Алматы - 22, Караганде - 2, в d Алма-Атинской области - 1.

По распоряжению президента Касыма Жомара Токаева, с 16 марта в республике введено чрезвычайное положение в связи с коронавирусом. Госкомиссия по обеспечению режима ЧП ввела режим карантина в Нур-Султане и Алматы. В регион ограничен въезд и выезд граждан и транспорта. Ранее Казахстан приостановил автобусные перевозки, пассажирские поезда и воздушное сообщение с Китаем. С 1 марта сократили количество авиарейсов в Южную Корею и Иран.