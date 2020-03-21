В столице Киргизии выявили двух зараженных коронавирусом

Двух зараженных COVID-19 выявили в столице Киргизии. Об этом сообщают в Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом в КР.

В обоих случаях речь идет о гражданах Киргизии, прибывших из-за рубежа. Один из них в данный момент пребывает в обсервационном центре аэропорта "Манас", расположенного на территории бывшей американской базе "Ганси". Он вернулся в республику из Франции. Второй находится в изоляции в одной из столичных гостиниц. Он прибыл в Бишкек из паломничества в одну из арабских стран.

Общее количество зараженных коронавирусом в Киргизии, таким образом, уже достигло 14 человек. Власти республики объявили о введении в стране режима чрезвычайной ситуации. Транспортное сообщение по стране будет ограничено. На дорогах выставят блокпосты.

По словам премьера Киргизии Мухаммедкалыя Абылгазиева, особое внимание власти намерены уделить ситуации в двух самых крупных городах - Бишкеке и Оше, а также в районах, где также выявлены зараженные коронавирусом. Большинство инфицированных COVID-19 вернулись в республику из паломничества к мусульманским святыням.